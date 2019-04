Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Mordkommission Hagen sowie der Kreispolizeibehörde Olpe: Leblose Person in Steinbruch aufgefunden

Kirchhundem (ots)

Am heutigen Morgen gegen 08.20 Uhr wurde in einem Steinbruch eines Tiefbauunternehmens in Kirchhundem eine leblose männliche Person mit Sturzverletzungen aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Aufgefundene im Zusammenhang mit einem Einbruch in Kirchhundem steht (siehe Pressebericht vom 08.04.2019). Da auch ein Fremdverschulden als Todesursache nicht gänzlich auszuschließen ist, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Beamten des PP Hagen erhoffen sich durch eine Obduktion am morgigen Tag weitere Erkenntnisse zur Todesursache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

