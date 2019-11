Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Hochfeldstraße wurden in der Zeit von 12.11.2019 bis 13.11.2019, 14 Uhr, eingebrochen. Im Zeitraum 10.11. bis 13.11.2019, brachen Unbekannte zwei Kellerräume in einem Haus in der Abteistraße auf. In allen Fällen öffneten unbekannte gewaltsam die Vorhängeschlösser, betraten und durchwühlten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat in den genannten Zeiträumen in der Hochfeldstraße oder Abteistraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

