Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall mit leichtverletzter Person

Werl (ots)

Am Montag, um 17:25 Uhr, kam es an der Neheimer Straße zu einem Unfall. Ein 63-jähriger Mann aus Wickede war mit seinem Audi in einer Einfahrt. Er beabsichtigte wieder auf die Neheimer Straße einzubiegen. Dabei übersah er den Opel Corsa eines 49-jährigen Mannes aus Ense der in Richtung Stadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde eine 49-jährige Beifahrerin im Corsa leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 8000,- EUR. (lü)

