Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Autoaufbrecher auch am Freibad unterwegs

Werl (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden auf dem Parkplatz des Freizeitbades an der Straße Höppe, vier Autos aufgebrochen. Der unbekannte Täter schlug an allen Wagen die Seitenscheiben ein. Unter anderem wurden eine Geldbörse, eine Werkzeugkiste und eine Bohrmaschine entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

