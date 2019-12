Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht am Dusternweg

Lippstadt (ots)

Ein Anzeigenerstatter erschien heute bei der Polizei in Lippstadt und machte Angaben zu einer Unfallflucht. Nach seinen Angaben parkte er am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, seinen schwarzen VW Golf in der Nähe der Turnhalle am Dusternweg. Von dort aus fuhr er nachhause. Am nächsten Tag stellte er Beschädigungen an seinem Radkasten fest. Er geht davon aus, dass jemand den parkenden VW am Dunsternweg touchiert hatte und sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden am Golf wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell