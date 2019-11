Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Hohe Schäden beim Zerkratzen von Autos angerichtet

Karlsruhe (ots)

Unbekannte waren in der Nacht zum Samstag in der Straße Zum Heidenfeld in Palmbach unterwegs und haben dort vier geparkte Autos zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Kriegsstraße ein wesentlich höherer Sachschaden verursacht, als auch hier bislang Unbekannte acht am Straßenrand abgestellte Autos zerkratzten. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe Südweststadt, Telefon 0721 666-3411, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell