Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Badeunfall im Neckar - 32-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Ein 32-jähriger Mann verstarb am Sonntagabend nach einem tragischen Badeunfall im Neckar in Heidelberg. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 18.39 Uhr verständigt, nachdem der Mann, der im Bereich der Neckarwiese ins Wasser gestiegen war, nicht mehr auftauchte. Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen unter Hinzuziehung von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungshunden konnte er durch einen Taucher der Feuerwehr Heidelberg nur noch leblos geborgen werden. Der 32-Jährige wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

