Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Innenstadt: Fußgänger von Pkw erfasst, Unfallzeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 46 jähriger Fußgänger, von der Jungbuschstraße her kommend, bei Rotlicht den Luisenring. Hier wurde er von einem, von der Dalbergstraße bei Grünlicht auf den Luisenring einbiegenden, Pkw Fiat eines 56 Jährigen erfasst und frontal aufgeladen. Durch den Zusammenstoß schlug der Fußgänger mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und stürzte in der weiteren Folge auf die Fahrbahn. Die zunächst angenommen schweren Verletzungen des Fußgängers erwiesen zum Glück als nicht so schwer. Er erlitt lediglich mehrere Prellungen und eine Kopfplatzwunde, so dass er bereits in den frühen Abendstunden wieder aus einem nahegelegenen Krankenhaus entlassen werden konnte. Am Pkw des Fiat Fahrers entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten sich mit diesem in Verbindung zu setzen (Tel: 0621-1744140).

