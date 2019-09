Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.09.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrskontrolle; Pkw-Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagvormittag kontrollierte die Polizei gegen 08.00 Uhr in Eschwege am Stedigsrain u.a. einen 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Wanfried. Während der Kontrolle erhärtete sich bei den Beamten der Verdacht, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Letztlich willigte der 35-Jährige, der vor Ort gegenüber den Beamten schließlich einräumte am Vortag einen Joint geraucht zu haben, in eine Blutentnahme ein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Wie erst am Montag angezeigt wurde, kam es bereits am Donnerstag, 19.09.2019, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Landstraße in Reichensachsen. Ein 63-Jähriger aus Wehretal hatte seinen braunen Pkw Opel Astra im genannten Zeitraum ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz des Einkaufsmarktes abgestellt. Später musste er eine frische Beschädigung an der Kofferraumklappe seines Pkw`s feststellen, die aufgrund der Höhenmaße auf einen Lkw als verursachendes Fahrzeug schließen lassen, der im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle verlassen hat. Der Sachschaden an dem Pkw liegt bei ca. 900 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall; 7500 Euro Sachschaden

Am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in der Bahnhofstraße in Eschwege. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 7500 Euro. Ein 48-Jähriger aus Eschwege und ein 63-Jähriger aus Treffurt waren mit ihren Pkw`s auf der Bahnhofstraße in Eschwege vom Stadtbahnhof kommend in Richtung Schlossplatz unterwegs, als der 48-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste. Der 63-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr seinem Vordermann auf.

Polizei Witzenhausen

Pkw-Fahrerin erfasst Fußgängerin; Frau aber nur leicht verletzt

Am Dienstagvormittag kam es in Witzenhausen gegen 11.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 37-Jährige aus Witzenhausen hatte mit ihrem Pkw eine 81-jährige Fußgängerin aus Witzenhausen erfasst, die bei der Kollision aber nur leicht verletzt wurde. Die 37-Jährige hatte die ältere Dame beim Abbiegen von der Carl-Ludwig-Straße nach rechts in die Walburger Straße bzw. Am Markt übersehen, und stieß mit ihr zusammen. Die 81-Jährige hatte ihrerseits die Carl-Ludwig-Straße im Einmündungsbereich Walburger Straße zu Fuß überqueren wollen. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen am Knie zur weiteren Behandlung ins Klinikum WM nach Witzenhausen verbracht. Der Pkw der 37-Jährigen blieb bei dem Unfall unbeschädigt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

