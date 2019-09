Polizei Eschwege

POL-ESW: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tankstelle

Eschwege (ots)

Ein Unbekannter hat versucht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Tankstelle in der Reichensächser Straße einzubrechen. Der Täter scheiterte aber bei seinem Vorhaben und richtete nur Sachschaden an.

Mittwochmorgen gegen 03.40 Uhr hat ein unbekannter Täter mittels eines Gullideckels versucht, die Fensterscheibe zum Bürokomplex der besagten Tankstelle einzuwerfen. Da es sich bei dem Fenster um Sicherheitsglas handelte, wurde die Scheibe durch den Gullideckel aber lediglich beschädigt und nicht gänzlich eingeworfen. Zeugen wurden dann offenbar auf das Geschehen aufmerksam, so dass der Täter von weiteren Tathandlungen abließ und die Flucht ergriff. Die flüchtige Person kann von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, sehr schlanke Statur, bekleidet mit dunklem Kapuzenpulli, dunkler Baseballkappe und Jeanshose

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

