Polizei Paderborn

POL-PB: In die Leitplanken geschleudert

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn und abgefahrene Reifen waren am Montag die mutmaßliche Ursache eines Alleinunfalls auf der B480.

Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 13.00 Uhr auf der B480 in Richtung A33. In Höhe der Ausfahrt nach Haaren geriet der ML350 nach einem Starkregenschauer auf der nassen Straße ins Schleudern. Der SUV driftete nach links über den Gegenfahrstreifen und prallte gegen die Leitplanken. Das Auto schleuderte zurück und blieb mit wirtschaftlichem Totalschaden auf der Richtungsfahrbahn Paderborn stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht mit dem eingesetzten Rettungsdienst ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass an beiden hinteren Reifen des Unfallwagens die Mindestprofiltiefe deutlich unterschritten war. Der Mercedesfahrer wurde angezeigt. Ein empfindliches Bußgeld und ein Punkt in Flensburg dürften folgen.

