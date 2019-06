Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Gartenlauben

Paderborn (ots)

(mb) In der Kleingartenanlage am Balhorner Feld sind in den letzten Wochen zahlreiche Einbrüche in Gartenhäuschen sowie Sachbeschädigungen verübt worden. Am frühen Freitagmorgen wurden Tatverdächtige gesehen. Tagsüber fielen weitere Einbruchsversuche auf.

Der Besitzer eines Gartens übernachtete von Donnerstag auf Freitag in seiner Laube. Gegen 03.00 Uhr wurde er durch Geräusche geweckt. Er entdeckte zwei Personen, die über den Zaun auf seine Parzelle geklettert waren. Einer trug eine Stirnlampe, der andere hatte eine Taschenlampe dabei. Als der Zeuge die Personen ansprach ergriffen diese die Flucht. Eine Verfolgung brach der Gartenbesitzer wieder ab. Abends meldete der Mann die Beobachtungen der Polizei. Die Täter hatten in seinem Garten eine Lampe zerschlagen und ein Brecheisen liegen lassen. In einer anderen Gartenhütte fiel vormittags ein Einbruch auf. Hier waren Schränke und Schubladen geöffnet. Zudem hatten die Täter eine Flüssigkeit verschüttet. An weiteren Gartenhütten wurden Einbruchspuren festgestellt. Mehrere Fenster, Lampen und Gartendekorationen waren beschädigt worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Kleingartenanlage "Im Samtfelde" (Südring Ecke Querweg) in eine Gartenlaube eingebrochen. Beute machten die Täter auch in diesem Fall nicht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060. Aktuelle Beobachtungen sollten sofort über den Polizei-Notruf 110 gemeldet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell