Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht an der Wickeder Straße

Werl (ots)

Aufgrund der Spurenlage vermutet die Polizei, dass der Fahrer eines Lastkraftwagens, in der Zeit zwischen Sonntag und Montag, an der Wickeder Straße in Höhe eine Blumenfachgeschäftes beim Wenden eine Hauswand und das Dach eines Wasserspeichers beschädigt haben könnte. Anstatt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher weg. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

