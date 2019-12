Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Handy geraubt

Lippstadt (ots)

Ein 47-jähriger Lippstädter gab der Polizei gegenüber an, dass er am Samstag, zwischen 3 Uhr und 5 Uhr in der Jakob-Koenen-Straße beraubt worden wäre. Ein Mann mit einer roten Jacke hätte ihn zu Fall gebracht und unter anderem sein Handy und seinen Schlüssel entwendet. Der 47-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Anzeige erstattete der Lippstädter erst nachmittags bei der Polizei. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

