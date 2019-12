Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ford Focus entwendet

Soest (ots)

Ein silberner Ford Focus mit dem Kennzeichen SO-KR1505 wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Parkplatz an der Brüder-Walburger-Wallstraße entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten. (reh)

