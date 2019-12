Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit Teleskopschlagstock zugeschlagen

Lippstadt (ots)

Zwei unbekannte Täter trafen gestern, gegen 12.35 Uhr, auf einen 20-jährigen Warsteiner, der am Bahnhof in Lippstadt, im Bereich der Taxenstände, telefonierte. Einer von ihnen schlug zwei Mal auf den Warsteiner ein. Anschließend flüchteten die beiden, mit aufgesetzten Kapuzen bekleideten Tatverdächtigen. Der 20-Jährige begab sich anschließend eigenständig, zur weiteren Untersuchung, in ein Krankhaus. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell