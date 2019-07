Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr öffnet Tür

Lügde-Rischenau (ots)

Sonntag, 07.07.2019, 10:50 Uhr, Am Anger. Der Löschzug Rischenau wurde zu einer Türöffnung / Person in Notlage in die Straße Am Anger alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle verschafften sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Zugang zum Gebäude. Die Person wurde anschließend dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben.

