Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Kellerbrand beschäftigt Feuerwehr Lügde

Bild-Infos

Download

Lügde-Elbrinxen (ots)

Dienstag, 02.07.2019, 06:42 Uhr, Auf der Rothe. Der Löschzug Wörmketal, Löschzug Rischenau und der Löschzug Lügde sowie der Rettungsdienst des Kreises Lippe wurden durch die Leitstelle zu einem Kellerbrand in die Straße Auf der Rothe in den Ortsteil Elbrinxen alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich schnell heraus, dass es zu einem Brand an der Heizungsanlage des Mehrfamilienhauses gekommen ist. Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp ist mit einem C-Rohr in den verrauchten Keller vorgegangen und löschte das Feuer ab. Da der betroffene Bereich sehr stark verraucht war, wurde das Kellergeschoss mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. Die Brandstelle wurde im Anschluss mit der Wärmebildkamera kontrolliert, hier konnten keine weiteren Glutnester ausfindig gemacht werden. Auf dem Schornstein der Heizungsanlage wurde ein Storchennest ausfindig gemacht, aus diesem Grund wurde ein Schornsteinfeger zur Einsatzstelle beordert. Der hinzugerufene Schornsteinfeger kontrollierte den Schornstein. Nach gut zwei Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an die Bewohner übergeben.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell