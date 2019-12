Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch mit Gullydeckel

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 21:50 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein An- und Verkaufsgeschäft an der Blumenstraße ein. Ein Zeuge rief die Polizei. Er hatte beobachtet wie die Beiden mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe einwarfen. Einer der Täter kroch durch das Loch kurz in das Geschäft. Danach flüchteten die Männerzu Fuß in Richtung Bahnhof. Sie werden wie folgt beschrieben: Person 1: Auffallend klein, etwa 150 cm groß, dunkel bekleidet, Sturmhaube Person 2: Etwa 175 cm groß, helle Jacke, dunkelblaue Jeans, Sturmhaube Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

