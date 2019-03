Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 27.03.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Tür aufgehebelt ++ Belästigung ++ Mehrere PKW aufgebrochen ++ Diebstähle aus PKW ++

Moormerland - Tür aufgehebelt

Moormerland - Im Zeitraum von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale in der Süderstraße, indem er an dem Gebäude eine Terrassentür aufhebelte. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Täter einen Kühlschrank geöffnet hatte, der im Bereich des Verkaufstresens aufgestellt ist. Zu einer Mitnahme von Diebesgut durch den Täter kam es ersten Erkenntnissen nach nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Belästigung

Moormerland - Zu einer Belästigung einer jugendlichen Radfahrerin kam es vergangenen Freitagabend im Zeitraum zwischen 22:40 Uhr bis 22:50 Uhr an einer Ampelanlage in der Hauptstraße in Höhe der Moormerlandstraße. Die Jugendliche stand gerade an der Ampelanlage, als zwei ihr unbekannte Männer auf sie zugingen. Einer der Männer fasste der Jugendlichen an ihr Gesäß und der andere griff an die Oberbekleidung. Die Jugendliche flüchtete schließlich aus der Situation. Sie blieb unverletzt. Die beiden Männer blieben unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie 20 bis 25 Jahre alt, wiesen einen dunklen Teint auf und hatten kurze Haare. Während einer der Männer eine blaue Jacke und dunkle Schuhe trug, war der andere mit einer dunklen Jacke und weißen Schuhen bekleidet. Einer der Männer führte zudem ein silbernes Herrenrad mit sich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Mehrere PKW aufgebrochen

Weener - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Stadtgebiet Weener drei PKW aufgebrochen. In allen Fällen erfolgte der Aufbruch, indem der Täter gewaltsam die Fensterverglasung zerstörte. In einem Fall in der Süderstraße entwendete der Täter eine grüne Jacke aus einem Fiat Panda. Eine Geldbörse samt Bargeld und Ausweisdokumenten stahl der Unbekannte aus einem Audi A4 in der Straße Tilvenne. Der dritte Fall ereignete sich in der Neuen Straße. Der Täter entwendete einen Akkubohrhammer der Marke Makita sowie eine gelbe Stofftasche mit medizinischen Unterlagen aus einem Renault Modus. Die Polizei geht in den Fällen von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn/ Westoverledingen - Diebstähle aus PKW

Ostrhauderfehn/ Westoverledingen - Am vergangenen Sonntag kam es in zwei Fällen zu Diebstählen aus PKW, die jeweils während eines Fußballspiels auf dem Parkplatz einer Sportstätte abgestellt gewesen sind. Der eine Fall hatte sich auf einem Sportgelände des SV Eiche Ostrhauderfehn in der 1. Südwieke in Ostrhauderfehn ereignet. Hier entwendete der Täter eine Geldbörse samt Bargeld und Ausweisdokumenten aus einem VW Passat. Zu dem anderen Fall kam es auf einem Sportgelände des SV Fresena Ihren im Patersweg-Süd in Westoverledingen. Auch bei dieser Tat entwendete der Täter aus dem PKW, ein Opel Astra, eine Geldbörse samt Bargeld. Beide Taten ereigneten sich in der Mittags- bis Nachmittagszeit. Den Erkenntnissen nach hatte der Täter in beiden Fällen den Originalschlüssel des Fahrzeugs zuvor aus einer Umkleidekabine der jeweiligen Sportstätte entnommen und damit das Fahrzeug geöffnet. Die Ermittler prüfen den Zusammenhang der beiden Fälle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Fahrzeug kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertgegenstände ist. Fahrzeugschlüssel sollten nach Möglichkeit nicht unbeobachtet zurückgelassen werden.

