POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Ein 37-jähriger Mann aus Rumänien konnte gestern Vormittag nach kurzzeitiger Fahndung durch Polizeibeamte festgenommen werden. Dem Mann wird vorgeworfen, gegen 09:30 Uhr durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür in eine Wohnung im Sielweg eingebrochen zu sein. Den Erkenntnissen nach hatte sich der 37-Jährige in der Wohnung befunden, als er durch die zurückkehrende Bewohnerin entdeckt wurde. Unter Mitnahme von Diebesgut verließ der Mann durch die Eingangstür fluchtartig die Wohnung. Alarmierten Polizeibeamten war der Tatverdächtige, der zu Fuß unterwegs war, aufgrund der Täterbeschreibung während der Fahndung im Nahbereich aufgefallen. Auf Ansprache der Beamten flüchtete der 37-Jährige über einen Gartenzaun in Richtung mehrerer Wohnkomplexe. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizeibeamten den Mann hinter einem Wohngebäude im Gebüsch hockend festnehmen. Im Umfeld fanden sie Diebesgut, welches der Mann auf seiner Flucht zurückgelassen hatte. Am Dienstag ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich die Untersuchungshaft des 37-Jährigen an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Dazu zählt auch die Überprüfung möglicher Tatzusammenhänge. Der Tatverdächtige ist ohne festen Wohnsitz und hielt sich vorwiegend im Emder Stadtgebiet auf.

