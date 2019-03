Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Tuningkontrolle im Stadtgebiet Leer: Technische Veränderungen an Fahrzeugen im Visier von Polizeibeamten ++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Tiefergelegte Fahrwerke, veränderte Abgasanlagen und viele weitere Fahrzeugänderungen standen am vergangenen Wochenende im Visier der Polizeibeamten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte im Rahmen einer "Tuningkontrolle" insgesamt 37 PKW im Leeraner Stadtgebiet. Das Hauptaugenmerk lag in der Überprüfung des sach- und fachgerechten Umbaus des jeweiligen Fahrzeugs. Unterstützt wurden die Beamten von einem Sachverständigen einer Prüfstelle. In acht Fällen sorgten technische Veränderungen am Fahrzeug dazu, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. In vier von diesen Fällen waren die Veränderungen so gravierend, dass die Beamten den Fahrern die Weiterfahrt untersagten. In einem der vier Fälle hatte ein Leeraner bei seinem VW Golf in unzulässiger Weise eine geänderte Rad-Reifenkombination, eine Fahrwerkstieferlegung, ein Sportlenkrad sowie einen sogenannten Überrollkäfig verbaut. In einem anderen dieser Fälle sorgte die geänderte Rad-Reifenkombination samt der Fahrwerkstieferlegung an dem VW Golf eines Westoverledingers dazu, dass die Reifen zum Teil zeitweise mit der Karosserie in Kontakt gekommen waren.

Neben der Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren stellte die Polizei den Besitzern eines beanstandeten Fahrzeugs eine sogenannte Mängelmeldung aus. Das heißt, der Betroffene muss innerhalb eines festgelegten Zeitraums dafür sorgen, das Fahrzeug in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Wird der Auflage nicht nachgekommen, droht eine Zwangsstilllegung des Fahrzeugs.

Im Rahmen der Kontrollaktion ahndete die Polizei weitere Verkehrsverstöße. Ein Mann war mit seinem PKW unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Seine Beifahrerin ließ dieses als Fahrzeughalterin zu. Die Beamten leitete gegen beide ein Strafverfahren ein. Vier Autofahrern droht der Bußgeldbescheid wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung. In einem Fall wird der Fahrer wohl mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Er war innerhalb geschlossener Ortschaft mit einem PKW mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h unterwegs. In sieben Fällen ahndeten die Polizeibeamten weitere Verkehrsverstöße, wie z.B. das Fehlen des Erste-Hilfe-Materials oder den Verstoß gegen die Gurtpflicht.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden wird auch zukünftig derartige Kontrollen durchführen.

