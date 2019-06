Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Früh aufstehen hieß es für die Mitglieder des Löschzuges II (Volmarstein / Grundschöttel) am heutigen Donnerstagmorgen.

Um 5:37 Uhr benötigte der Rettungsdienst in der Schöntaler Straße die Unterstützung der Drehleiter. Eine Person war plötzlich schwer erkrankt und musste so schonend wie möglich aus einer der oberen Etagen nach unten zum Rettungswagen gebracht werden. Um diese Menschenrettung durchführen zu können, setzt die Feuerwehr eine spezielle Vorrichtung ein, um die Krankentrage auf dem Rettungskorb der Drehleiter lagern zu können. So ist es möglich, auch während des Transportes den Patienten zu betreuen und gegebenenfalls auch zu behandeln. Nachdem der Patient von Rettungsdienst und Notärztin stabilisiert worden war, konnte er so mittels Drehleiter nach unten zum Rettungswagen gefahren werden. Der Patient wurde dann in Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell