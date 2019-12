Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Autos aufgebrochen

Werl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden an zwei Pendlerparkplätzen insgesamt sieben Autos aufgebrochen. Am Pendlerparkplatz an der Unnaer Straße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben von fünf Pkws ein. Sie durchsuchten jeweils die Innenräume nach Beute. Ob in allen Fällen etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt. Auf dem Pendlerparkplatz an der Neheimer Straße wurden an zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

