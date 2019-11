Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Falscher Polizist hat wieder "zugeschlagen" - Wer kennt die abgebildete Person - #polsiwi

Siegen / Engelskirchen (ots)

Bereits am Donnerstag, 07.11.2019, wurde ein 63-jähriger Mann Opfer eines Betruges. Unter einer Legende rief ein angeblicher Polizist bei dem Mann aus Geisweid an. Dieser erzählte eine frei erfundene Geschichte, in der er behauptete, dass Einbrecher in den nächsten Tagen vermutlich bei dem 63-Jährigen einbrechen würden. Zur Sicherheit wäre es nun unbedingt notwendig, das Bargeld an die Polizei zu übergeben. Dazu wurde ein Treffpunkt in #Engelskirchen, Burger Weg, unweit der Peter- und Paul-Kirche vereinbart. Der Mann fuhr dorthin und übergab gegen 17:00 Uhr einem Unbekannten, den er für einen Polizisten hielt, Bargeld von mehreren 10.000,- Euro. Mit Hilfe der Spezialisten des Landeskriminalamtes wurde nun ein Phantombild erstellt.

Das Bild ist unter folgendem Link abzurufen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/engelskirchen-betrug

Der Unbekannte ist circa 25 - 30 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, hat eine normale Figur, einen Dreitagebart und blondes Haar. Der Mann sprach deutsch

Die Kriminalpolizei in Siegen erhofft sich durch die Veröffentlichung des Phantombildes Hinweise auf die Person und fragt gezielt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte unter Telefon 0271/7099-0 an die Kripo in Siegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell