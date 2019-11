Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall in Neunkirchen - Pkw gerät in Gegenverkehr - #polsiwi

Neunkirchen (OT Wiederstein) (ots)

In Neunkirchen kam es am Sonntagnachmittag (24.11.2019), gegen 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Auf der Frankfurter Straße, in Richtung Burbach fahrend kam ein 60-Jähriger Skodafahrer vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit dem Chevrolet einer 70-Jährigen und danach frontal mit einem Seat eines 43-Jährigen aus Siegen. Der 60-Jährige Unfallverursacher war nicht ansprechbar und musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Zwei Fahrzeuge (Skoda, Seat) mussten abgeschleppt werden.

