Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Erstmeldung - Geldautomatenaufbrecher auf der Flucht

Soest (ots)

Heute Morgen, gegen 1 Uhr, brachen drei unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft in der Clevischen Straße auf. Auf der Flucht konnte ein Täter durch einen Diensthund gestellt werden. Der Täter wurde bei der Festnahme durch einen Hundebiss verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ist zurzeit noch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und starken Polizeikräften auf der Suche nach den anderen beiden flüchtigen Einbrechern. Die beiden, noch flüchtigen Täter trugen blaue Jacken und eine blaue beziehungsweise schwarze Jeanshosen. Die Bekleidung der beiden Flüchtigen könnte zurzeit durchnässt oder auch verdreckt sein. Die Polizei bittet darum verdächtige Personen unverzüglich über die 110 zu melden und die Verdächtigen keinesfalls selber anzusprechen. Über den weiteren Verlauf der Fahndung wird nachberichtet. (reh)

