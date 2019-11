Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Busfahrer bei Fahrkartenkontrolle leicht verletzt

Soest (ots)

Der Busfahrer eines Linienbusses wollte gestern, gegen 21.30 Uhr, am Brüdertor die Fahrkarte eines 35-jährigen Fahrgastes kontrollieren, da es in der Vergangenheit immer mal wieder manipulierte Fahrscheine gab. Hierfür sollte das Ticket aus einer Schutzhülle hervorgeholt werden. Dies wollte jedoch der Fahrgast nicht. Im Verlauf des nachfolgenden Streitgespräches schlug der 35-Jährige den Busfahrer ins Gesicht und trat ihn. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. Ein angetrunkener 19-jähriger, am Möhnesee wohnhafter Mann, schaltete sich zuvor ebenfalls in den Streit ein. Er wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der sich ebenfalls im Linienbus befand, gebeten auszusteigen. Dies wollte der 19-Jährige offensichtlich nicht und fing an herumzuschreien und die Fahrgäste zu beleidigen. Trotz mehrfacher Aufforderungen aus den Bus zu gehen weigerte sich der Angetrunkene, worauf sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden entwickelte. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte den 19-Jährigen letztendlich aus den Bus befördern und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. (reh)

