Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Ursache der Schädelverletzungen unklar

Warstein (ots)

Am letzten Sonntag besuchte ein 64-jähriger Soester mit seiner Frau ein befreundetes Pärchen in der Straße Ölmannsberg in Niederbergheim. Nachdem der Mann, gegen 21 Uhr, kurz das Haus zum Rauchen verließ, kam er wieder in die Wohnung zurück. Er wirkte verwirrt und hatte offensichtlich seine Brille im Garten verloren. Aufgrund seiner Verwirrung suchte er später ein Krankenhaus auf. Hier wurde eine Schädelverletzung attestiert. Es ist zurzeit unklar, ob diese Verletzung durch ein Sturzgeschehen oder Fremdeinwirkung verursacht worden sein könnte. Der 64-Jährige kann sich an den genauen Ablauf seines Aufenthaltes im Freien nicht mehr erinnern. Die Kriminalpolizei bittet weitere, mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

