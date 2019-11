Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen-Verkehrsunfallflucht auf der Schwedenschanze

Lingen (ots)

Am Samstag, 23.November, kam es gegen 19:05 Uhr auf der Schwedenschanze in Höhe der Kurt-Schumacher-Brücke zu einem Auffahrunfall zwischen einem grauen Volkswagen Polo und einem weißen PKW. Der verursachende, weiße PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen./hbr

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell