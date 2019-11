Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Firmeneinbrüche im Industriegebiet

Kalkar (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 14.11.2019, in zwei Firmen auf der Wöhrmannstraße im Ortsteil Kehrum eingedrungen. Hierzu hakten sie in einem Fall ein Rolltor aus und durchsuchten mehrere Schränke. Im zweiten Fall lösten die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Tür einen akustischen Alarm aus, wodurch sie von der weiteren Tatausführung abließen. Die Taten lassen sich insofern zeitlich zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr einordnen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, in Verbindung zu setzen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell