Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch/ Täter entwenden Werkzeug

Goch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. November 2019) beschädigten Unbekannte die Scheibe an einem Mercedes Sprinter, der an der Dorfstraße vor dem Haus des Besitzers parkte. Aus dem Handwerkerfahrzeug entwendeten die Täter eine Werkzeugkiste. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zur Werkstatt des 45-jährigen Gochers und stahlen diverse Arbeitsmaschinen. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

