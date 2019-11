Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch in Kindergarten und Jugendheim/ Täter entwenden Handys, Tablets und Notebooks

Goch (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (13. November 2019), 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kindergarten an der Hevelingstraße ein. Dazu öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchwühlten den gesamten Kindergarten. Die Täter nahmen mehrere Handys, Tablets und Notebooks mit. Weiterhin hebelten die Täter ein Kellerfenster des benachbarten Jugendheims auf und auch hier durchwühlten sie alle Räume. Ob sie im Jugendheim Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (as)

