POL-RTK: Unfall mit sieben Verletzten und hohem Sachschaden in Taunusstein-Neuhof

Bad Schwalbach (ots)

Ein 53jähriger Frankfurter wollte mit seinem LKW aus Neuhof kommend von der Aarstraße nach links auf die B 417 in Richtung Wiesbaden abbiegen. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden PKW der Familie aus Bad Schwalbach. Dieser war besetzt mit vier Personen zwischen 33 und 45 Jahren und einem einjährigen Kind. Alle Insassen wurden dabei leicht verletzt. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der PKW gegen ein anderes wartendes Fahrzeug abgewiesen. Die darin sitzende 38Jährige aus Hühnstetten und ihr einjähriges Kind wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser transportiert. An den zwei PKW entstand Totalschaden. Der LKW blieb nahezu unbeschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.

