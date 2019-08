PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfälle in Taunusstein

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019, meldete gegen 17.40 Uhr ein Zeuge der Polizei, daß eine mutmaßlich betrunkene Frau gerade an ihrer Wohnanschrift in Taunusstein-Bleidenstadt mit einem Pkw losgefahren sei und hierbei bereits einen Zaun sowie ein geparktes Fahrzeug beschädigt habe. Sie sei dann in Richtung Ortsmitte davongefahren. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife die Frau samt ihrem Auto auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufszentrums antreffen, wo sie gegen ein dort befindliches Verkehrsschild gefahren war. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über drei (!) Promille. Der Führerschein der 50jährigen Taunussteinerin wurde sichergestellt sowie eine Blutprobe angeordnet. Der Eigen- und Fremdschaden beläuft sich auf insgesamt auf ca. 6000EUR.

gefertigt: Knöppler, POK / KvD-V

