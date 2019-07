Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchdiebstahl aus Imbissbetrieb; Gerolstein

KI Wittlich (ots)

Am Montag, dem 22.07.2019, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in Tino's Imbiss in der Sarresdorfer Straße in 54568 Gerolstein.

Ein noch unbekannter Mann drang durch ein gekipptes Fenster in den Imbiss ein und entwendete das Wechselgeld in Form eines niedrigen dreistelligen Betrages sowie 10 Dosen RedBull. Der Täter entfernte sich unter Mitnahme eines hochwertigen E-Bikes der Marke Giant, welches er in dem Imbiss vorgefunden hatte.

Dieser Meldung ist ein Beispielbild des Fahrrades beigefügt. Die Farben entsprechen denen des entwendeten Rades.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zum Dienstag Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wem ist eine Person aufgefallen, die nach der Tatnacht jetzt im Besitz eines solchen E-Bikes ist?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571 / 95000.

