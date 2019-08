PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradunfall im Wispertal, drei verletzte

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag nachmittag um 14:00 befuhr ein 54 jähriger Bad Schwalbacher mit seinem 15 jährigen Sohn als Sozius auf seinem Motorrad die L 3033 ( Wisperstraße ) in Richtung Bad Schwalbach. Etwa auf Höhe des Campingplatzes Ramschied geriet er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ausgangs einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden 46 jährigen Motorradfahrer aus Bad Homburg. Der Bad Homburger verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Hochsitz. Der Bad Schwalbacher konnte sein Motorrad nach dem Unfall noch abfangen. Der 54 jährige Bad Schwalbacher wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung entlassen. Sein Sozius wurde, wie auch der Bad Homburger Motorradfahrer schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad des Bad Homburgers und an dem Hochsitz entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000,- Euro.

Gefertigt: Volker Freiding, PHK und KvD

