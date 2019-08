PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schlangennbad Georgenborn, Fahrraddieb festgenommen

Bad Schwalbach (ots)

Am Freitag Nachmittag erkannte eine Schlangenbaderin vor einem Einkaufsmarkt in Schlangenbad ihr einige Wochen zuvor entwendetes hochwertiges E-Bike wieder. Der Fahrer des Rades und somit mutmaßliche Fahrraddieb begab sich gerade in den Einkaufsmarkt. Die 48 jährige verständigte die Bad Schwalbacher Polizei. Eine Streife war wenig später vor Ort und konnte den 28 jährigen Schlangenbader beim Verlassen des Marktes festnehmen. Nach Feststellung der Identität wurde der Fahrraddieb, der die Tat gegenüber den Beamten einräumte, wieder entlassen. Der überglücklichen Geschädigten konnte ihr E-Bike noch an Ort und Stelle wieder ausgehändigt werden.

Gefertigt: Volker Freiding, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell