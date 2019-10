Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch

Baden-Baden (ots)

Ungebetenen Besuch bekam ein Geschäftshaus in der Lichtentaler Straße. In der Nacht von Montag, 18:15, auf Dienstag, 1:15 Uhr, gelangten der oder die Täter in die dortigen Büroräume. Diese wurden anschließend wohl nach Wertsachen durchsucht. Anschließend wurde brachial die Tür zu einem Lagerraum aufgebrochen. Dabei wurde ein Einbruchalarm ausgelöst was wohl zur sofortigen Flucht führte. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Entwendet wurde mutmaßlich nichts. Die Polizei Baden-Baden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon, 07221 680-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell