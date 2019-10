Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde am Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr ein dort abgestellter schwarzer Mitsubishi ASX hinten rechts beschädigt. Vermutlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken gegen den Mitsubishi geprallt und hat, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro zu kümmern, unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Telefon, 07841 7066-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell