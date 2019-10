Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Schwerer Unfall auf der B 3 in Höhe der K 3737

Offenburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer fährt von einem Tankstellengelände auf die B 3 in Richtung Rastatt ein; hierbei missachtet er die Vorfahrt eines Kleintransporters, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe unterwegs ist. ON 02 versucht nach links auszuweichen, kollidiert jedoch mit dem einfahrenden Pkw. Die Fahrzeuge kommen im Anschluss in einem angrenzenden Wiesengelände zum Endstand. Beide Fahrzeugführer werden schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B 3 musste während der Unfallaufnahme für rund 4 Stunden komplett gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beigezogen.

