Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Geparktes Auto gerammt und geflüchtet, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer stieß dort zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr gegen einen geparkten Mitsubishi und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Rufnummer: 07841 7066-0 erbeten.

