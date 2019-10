Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 77a - Rotlicht missachtet?

Rastatt, L 77a (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am Montagmorgen an der Kreuzung der L 77a zur K 3740. Nach bisherigen Feststellungen ist der 47 Jahre alte Lenker eines Sattelzugs gegen 9 Uhr trotz Rotlichts vom Tunnel kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit einem in Richtung Rastatt fahrenden Ford einer 27-Jährigen zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand. Der Ford musste allerdings an den Abschlepphaken. Die Fahrbahn war circa eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

