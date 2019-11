Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Vier Einbrecher auf der Flucht

Werl (ots)

Eine Zeugin beobachtet gestern, gegen 15.50 Uhr, in Büderich auf einem Nachbargrundstück in der Krusestraße vier Männer. Als sie diese ansprach rannten sie in Richtung Krusestraße / St. Annenweg weg. Die Rollade der Terrassentür des Nachbarhauses war hochgeschoben und die Tür wies Hebelspuren auf. Aufgrund der frühzeitigen Ansprache durch die Nachbarin gelangten die Einbrecher nicht in das Haus. Die vier Männer werden beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt und circa 170 cm bis 180 cm groß. Sie waren überwiegend blau gekleidet und trugen Zipfelmützen. Einer von ihnen hatte eine Staubmaske vor dem Gesicht. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell