Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Wohnhaus scheitert - Polizei gibt Hinweise zur Vorbeugung;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbruch in Wohnhaus scheitert

Marburg-Michelbach: Mehrere Hebelversuche eines Einbrechers brachten zwischen Samstag, 5. Juli und Samstag, 27. Juli in der Kirchgasse nicht den gewünschten Erfolg. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Ziel war ein Einfamilienhaus. Dort versuchte sich der Dieb wahrscheinlich den Blicken Neugieriger zu entziehen und schritt an der Rückseite des Gebäudes zur Tat. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen rund um das Wohnhaus nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Allgemeine Tipps der Polizei: Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab, auch wenn Sie nur kurze Zeit abwesend sind. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie niemals Schlüssel im Außenbereich. Einbrecher finden jedes Versteck. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigem/auffälligem Verhalten der Person sofort die Polizei!

Hinweise der Polizei bei längerer Abwesenheit/Urlaub: Lassen Sie die Rollläden von Nachbarn oder Freunden öffnen und schließen. Bei elektrischen Rollläden können Sie dies meist über eine Zeitsteuerung programmieren. Sollten Sie keine dieser Möglichkeiten haben, lassen Sie die Rollläden offen. Lassen Sie Ihren Briefkasten von Bekannten oder Nachbarn leeren. Bestellen Sie Abonnements während Ihrer Abwesenheit ab. Ein überquellender Briefkasten zeigt, dass Sie im Urlaub sind. Nutzen Sie Zeitschaltuhren mit Beleuchtung und täuschen Sie damit Anwesenheit vor. Dabei sollte kein direkter Blick des Fremden in die Wohnung ermöglicht werden. Nutzen Sie für diese Maßnahme zum Beispiel das Obergeschoss! Sagen Sie Ihren Nachbarn, dass Sie verreisen. Bitten Sie diese auf Ihre Wohnung/Ihr Haus zu achten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei unter 110 zu melden. Lassen Sie nicht jeden an Ihren Urlaubsfreuden teilhaben. Auch Einbrecher lesen Posts in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter etc.), um leerstehende Wohnungen und Häuser ausfindig zu machen. An erster Stelle empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit Ungebetene erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet gegebenenfalls eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Weitere Hinweise erhalten Interessierte unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-Einbruch.

Zudem bietet der Kriminalpolizeiliche Berater für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, Kriminalhauptkommissar Jacobi, nach vorheriger Terminvereinbarung, eine kostenlose Beratung rund um den optimalen Schutz seiner "vier Wände" an. Der Experte der Polizei ist unter der Telefonnummer 06421- 406123, erreichbar.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell