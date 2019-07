Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mann mit abgebrochener Bierflasche attackiert - Polizei sucht mutmaßlichen Täter und weitere Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mann mit abgebrochener Bierflasche attackiert - Polizei sucht mutmaßlichen Täter und weitere Zeugen

Marburg: Ein 22 Jahre alter Mann erlitt bei einen Vorfall am späten Samstagabend, 27. Juli auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz leichte Verletzungen. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Täter und weitere Zeugen. Beide Beteiligten haben einen Migrationshintergrund. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung gegen 22.50 Uhr in Nähe der Bushaltestelle "Erlenring" sind noch nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerbrach der Tatverdächtige eine Bierflasche und verletzte das Opfer leicht im Brustbereich und an der Hand. Ein Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen. Der mutmaßliche Täter mit südländischem Erscheinungsbild ist etwa 170 cm groß, 25 Jahre alt und hat schwarze Haare, die zum Zopf zusammengebunden waren. Zudem hat der Verdächtige einen sogenannten "Undercut", d.h. die Haare sind an den Seiten abrasiert. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall und/oder dem Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

