POL-DU: Laar: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag (14. November) am Meidericher Bahnhof einen mutmaßlichen Räuber festgenommen: Der 14-Jährige soll gegen 15:35 Uhr einen 13-Jährigen im Bus an der Haltestelle auf der Scholtenhofstraße bedroht haben. Dabei soll er dem Kind ein Messer gezeigt haben, welches er in seinen Hosenbund gesteckt hatte, und seine Wellensteyn-Jacke gefordert haben. Dem 13-jährigen Jungen gelang unter Mitnahme seiner Winterjacke die Flucht aus dem Bus. Gemeinsam mit seinem Vater erstattete der 13-Jährige eine Anzeige bei der Polizei. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg heute wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ.

