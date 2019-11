Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Fehler beim Einfädeln führt zu Unfall

Schwegenheim (ots)

Sachschaden in Höhe von zirka 1000 EUR sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr im Bereich der B9 in Höhe von Schwegenheim. Eine 44 - jährige Autofahrerin hatte beim Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die B9 in Richtung Speyer ein Fahrzeug übersehen, so dass es hierbei zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

