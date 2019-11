Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Raub auf der Raststätte Ost

Am 11.11.2019 hielt der 63-jährige Alfa-Fahrer aus dem Kreis SÜW gegen 18:10 Uhr an der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost an und verließ seinen PKW für kurze Zeit. Als er zu diesem zurückkam wurde er von einer dunkel gekleideten männlichen Person aufgefordert, den Kofferraum zu öffnen. Im Hintergrund soll sich eine weitere männliche Person aufgehalten haben. Der Geschädigte bekam es mit der Angst zu tun und kam der Aufforderung nach. Die dunkel gekleidete Person griff dann in den Kofferraum hinein und entwendete eine Aktentasche, in der sich lediglich persönliche Gegenstände und Papiere befanden. Im Anschluss rasten die beiden beschriebenen unbekannten Männer mit einem unbeleuchteten PKW davon. Der Sachverhalt wurde durch den Geschädigten im Nachgang persönlich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

