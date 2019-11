Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim, K14, 10.11.2019, 11.30-12.30 Uhr Geschwindigkeitskontrolle im Rahmen der landesweiten Aktion "Geschwindigkeitsunfälle"

Bornheim (ots)

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde am 10.11.2019, in einer einstündigen Kontrolle in Bornheim auf der K14 überwacht. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr mussten 5 Kraftfahrzeugführer-/innen wegen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50km/h beanstandet werden. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 77km/h.

